Сделка о помощи Украине провалилась: соратники Трампа играют на руку России

Республиканцы в Сенате США (верхняя палата Конгресса) заблокировали рассмотрение двухпартийного законопроекта, который предусматривает выделение $60 млрд для Украины, $14 млрд — Израилю, около $5 млрд — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, $20 млрд — на обеспечение безопасности границ США.

BBС передает, что многие законопроекты в Сенате ставятся на голосование большинством в 60 голосов из 100 (после этого они принимаются простым большинством). Но за это проголосовали всего 49 сенаторов, 50 — против: 44 республиканца (из 49), четыре демократа и независимый (но тяготеющий к демократам) сенатор Берни Сандерс. Лидер демократического большинства Чак Шумер также проголосовал против технически — чтобы иметь возможность поставить на голосование аналогичное предложение в будущем.

Хотя сделка была результатом переговоров между двумя партиями, многие республиканцы выступили против нее, когда ее раскритиковал экс-президент Дональд Трамп, который, скорее всего, будет кандидатом от партии на президентских выборах в этом году. В итоге всего четыре республиканца проголосовали за сделку: Лиза Мурковски (штат Аляска), Сюзан Коллинз (штат Мэн), Митт Ромни (штат Юта) и Джеймс Лэнкфорд (штат Оклахома), который непосредственно вел переговоры по компромиссному законопроекту. Первые три сенатора известны своей критической позицией по отношению к Трампу, к тому же Ромни решил закончить политическую карьеру и переизбираться не намерен.

Республиканцы, в том числе бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники, выступают против заблокированной инициативы, поскольку, по их мнению, закон дал бы главе государства излишние полномочия по защите мигрантов от депортации, а предложенные меры по снижению их потока недостаточны. Кроме того, некоторые республиканцы признались, что намеренно не хотят позволить демократам добиться своей цели.

Демократы намерены в ближайшие дни вынести на голосование закон об иностранной помощи в тех же объемах для Украины, Израиля и Тайваня, но уже без уступок республиканцам по границе. Как пишут американские СМИ, он имеет шансы набрать в Сенате 60 голосов, необходимых для преодоления филибастера, хотя и это не гарантировано.

Но если это случится, дальше потребуется одобрение Палаты представителей, где влияние Трампа на республиканцев еще сильнее, а перспективы подобного законопроекта еще туманнее.