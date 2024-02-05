Си Цзиньпин Алиеву: Дорожу нашей личной дружбой

На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития. Создается политическое доверие высокого уровня, продвигается совместная инициатива «Один пояс - один путь», наблюдается тесное взаимодействие в международных делах. Так говорится в поздравительном послании председателя КНР Си Цзиньпина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его победы на президентских выборах.

«От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства», - указывается в послании.

Си Цзиньпин отметил, что придает «большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, дорожу нашими добрыми рабочими отношениями и личной дружбой и готов вместе с Вами прилагать усилия для продвижения двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях на новый уровень».

Лидер Китая желает Ильхаму Алиеву «крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности. Желаю дружественному Азербайджану процветания, а Вашему народу – счастья и благополучия».