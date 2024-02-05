Блинкен: «Никогда не забуду тысячи убитых в Газе детей»

США донесли до сведения Израиля свое мнение о том, что жертвы среди мирного палестинского населения в секторе Газа по-прежнему слишком велики. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

«И все же, как я уже сказал сегодня премьер-министру и другим представителям руководства Израиля, число жертв его военных операций среди мирных жителей остается слишком большим», - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также сообщил, что донес до руководства Израиля некоторые шаги, которые оно должно выполнить, чтобы жителям сектора Газа поступала необходимая гуманитарная помощь.

Выступая на расширенном совещании с политическим и военным руководством Израиля, госсекретарь США заявил, что не забывает «об атаке 7 октября. Наша обязанность сделать все, чтобы подобное не повторилось… Вместе с тем есть и другая сторона - тысячи семей в Газе, никак не связанных с ХАМАС. Я до конца своих дней не забуду тысячи убитых детей и их родных». Его слова приводит Vesty.co.il.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что гибель мирных жителей Газы - вина ХАМАС.