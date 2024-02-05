Раиси надеется на развитие отношений с Азербайджаном

Президент Ирана Ибрагим Раиси поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства.

«Проведение этих выборов на всей территории Вашей страны впервые после восстановления суверенитета Азербайджанской Республики представляет еще большее значение. Древние исторические, религиозные и культурные особенности, глубокие духовные узы между народами двух соседних мусульманских стран – Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики, а также совместные интересы наших стран в различных сферах создали прочные основы для расширения связей между двумя государствами.

Хочу выразить уверенность в том, что в очередной период президентства Вашего превосходительства мы станем свидетелями развития по восходящей дружественных и братских отношений и связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой», - говорится в поздравительном письме президента Ирана.