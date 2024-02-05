Вучич: россияне в Сербии против Путина

Президент Сербии Александр Вучич оценил число россиян в его стране в 45-50 тысяч, заявив, что они в основном настроены против президента России Владимира Путина. Об этом передает газета Politika с пресс-конференции по итогам встречи Вучича с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

«Россиян в Сербии находится немного, но интересно, что эти русские в Сербии в основном настроены против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие, намного больше настроены в пользу президента Путина», – цитирует ТАСС Вучича.

Отвечая на вопрос про российское влияние на Белград, Вучич отметил, что на глав правительства, парламента, а также на президента республики «никто, кроме граждан Сербии, не имеет никакого влияния».