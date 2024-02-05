Белый дом отреагировал на интервью Путина Карлсону

Это заявление было сделано после того, как американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России.

Президент РФ Владимир Путин не должен получить еще один рупор для оправдания войны в Украине, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Об этом информирует «Голос Америки».

Карлсон, бывший ведущий Fox News, один из союзников претендующего на выдвижение в президенты от республиканцев Дональда Трампа и противник американской военной помощи Киеву, приехал в Москву, чтобы взять интервью у Путина, напоминает «Голос Америки».

«Всем должно быть совершенно очевидно, что делал и делает Путин в Украине и по каким – совершенно фальшивым и нелепым – причинам он пытался это оправдать, – сказал Кирби журналистам. – Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость».

Издание замечает, что доступ Карлсона к Путину контрастирует с существующими в России ограничениями по отношению к другим иностранным журналистам. Так, двое граждан США – журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и корреспондент «Радио Свободная Европа» Алсу Курмашева – в настоящее время находятся в российской тюрьме.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил, что в американской администрации считают, что аргументы в пользу поддержки Украины превалируют над доводами критиков подобного подхода: «Что касается данного интервью, мы слышали голоса, звучащие в США, Европе и других уголках мира, ставящие под сомнение или бросающие тень на нашу коллективную поддержку в отношении Украины».