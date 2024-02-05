Нетаньяху отверг предложение ХАМАС: «Мы на пути к победе»

«Мы на пути к полной победе. …Это вопрос не нескольких лет или десятков лет, это вопрос месяцев», — сказал он на пресс-конференции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенные движением ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает BBC.

Нетаньяху также распорядился о наступлении на город Рафах на юге сектора Газа, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев, вынужденных покинуть свои дома в зоне боевых действий.

Заявление Нетаньяху прозвучало в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который в пятый раз за время войны Израиля с ХАМАС совершает турне по региону, и после того, как ХАМАС выдвинул ряд требований в ответ на предложение о прекращении огня, которое обсуждалось в последние дни с участием посредников.

Последнее предложение ХАМАС стало ответом на выработанные при посредничестве Катара и Египта условия перемирия, поддержанные Израилем и США.

Боевики потребовали паузу в боевых действиях сроком на 135 дней, разбитую на три этапа. На первом этапе продолжительностью в 45 дней предлагалось освободить всех израильских женщин-заложниц, юношей в возрасте до 19 лет, стариков и больных в обмен на палестинских женщин и подростков, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Израильские войска также должны были за этот срок покинуть населенные районы Газы, и там должно было начаться восстановление больниц и лагерей беженцев.

На втором этапе оставшихся заложников-мужчин следовало обменять на палестинских заключенных, а израильские войска должны были полностью покинуть Газу.

В оставшиеся 45 дней планировалось провести обмен останками погибших с обеих сторон.

Сделка, по мнению ХАМАС, должна была также подразумевать увеличение поставок продовольствия и другой гуманитарной помощи в Газу.

Новые требования ХАМАС были прохладно встречены администрацией президента США, который назвал их «немного чрезмерными». Нетаньяху же назвал предложения ХАМАС странными и подчеркнул, что перемирие не только не приведет к освобождению заложников, но и «станет приглашением к новой резне».

Министр обороны Израиля Йоав Галант, как сообщают израильские СМИ, также заявил Блинкену, что условия ХАМАС неприемлемы для Израиля.