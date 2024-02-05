В Одессе и Николаеве мощные взрывы

В ночь на четверг, 8 февраля, российские войска снова атакуют Украину беспилотниками.

УНИАН передает, что дроны атаковали Одесскую область. В области работала ПВО. Также сообщалось о мощных взрывах в Одессе.

Взрывы раздаются и в городе Николаев. Предварительно, в городе было по меньшей мере пять взрывов в разных районах. Также отмечается, что боевая работа по сбитию беспилотников продолжается.