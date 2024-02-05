Россия о выходе Армении из СНГ

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что «Москва не видит признаков раскола в СНГ». Так он ответил на вопрос, может ли Армения последовать примеру Молдовы и задуматься о выходе из СНГ. «Мы не видим признаков какого-то раскола в организации», - сказал Панкин.

При этом он заявил, что, «несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться по всем направлениям».

Ранее Панкин заявил, что отказ от членства в ЕАЭС «невыгоден для Армении».