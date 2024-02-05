Кобахидзе: Депрессия у Саакашвили из-за того, что он не в тюрьме

Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может находиться в подавленном состоянии, так как остальные заключенные отбывают срок в тюремной камере, а он в двухкомнатной палате. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе.

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике «Вивамеди». Согласно последнему заключению экспертов, у Саакашвили, среди прочих проблем со здоровьем, депрессия.

«Человек может находиться в подавленном состоянии, подвергаясь дискриминации по отношению к другим заключенным. Остальные заключенные вынуждены отбывать срок в камере, а Михаил Саакашвили находится в двухкомнатной палате без каких-либо оснований. Меня бы это подавляло с моральной точки зрения», – сказал Кобахидзе.

Ранее Минюст Грузии заявил, что решение о переводе Саакашвили из гражданской клиники «Вивамеди» в пенитенциарное учреждение будет принято только после соответствующей рекомендации медиков.