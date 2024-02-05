Шольц о войне с Россией

Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт в Украине. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в статье для газеты The Wall Street Journal.

"Мы не считаем, что находимся в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней", - отметил он. Глава германского Кабмина сказал, что США и ЕС будут "противостоять любым попыткам втянуть НАТО" в российско-украинский конфликт.

При этом он также указал, что странам альянса следует обеспечить "действенность коллективной обороны и безопасности". В качестве примера он выделил соблюдение государствами НАТО критерия трат 2% ВВП на оборону, запуск программы по формированию общеевропейской ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative), а также планы Германии по размещению боевой бригады в Литве.