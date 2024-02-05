Али Асадов поздравил премьера Казахстана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо своему казахстанскому коллеге Олжасу Бектенову по случаю его назначения на эту должность, сообщили в пресс-службе Кабмина.

В своем письме Асадов выражает уверенность «в дальнейшем развитии и расширении традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном».

В послании также отмечается готовность «к активной совместной деятельности в интересах братских народов двух стран с целью развития в будущем целого комплекса взаимовыгодного сотрудничества».