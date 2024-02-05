Байден: Путин наступает на пятки

Президент США Джо Байден через несколько часов после того, как Сенат провалил законопроект о безопасности границ и иммиграции, который позволил бы разблокировать более 60 миллиардов долларов помощи Украине, выразил обеспокоенность тем, что союзники Киева отступают от его поддержки в критический момент, сообщает Bloomberg.

Байден заявил, что президент России Владимир Путин "наступает на пятки".



"И что мы делаем? Отступаем? Соединенные Штаты рассматриваются как важная нация. Если Соединенные Штаты отойдут от событий, что произойдет? Что тогда произойдет на Ближнем Востоке, Тайваньском проливе? Что произойдет в Азии? Что произойдет с Украиной?" - заявил Байден.