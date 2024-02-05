Арестованный в Армении белорус запросил политическое убежище

Арестованный в Армении по запросу Генпрокуратуры Беларуси Ярослав Новиков запросил у официального Еревана политическое убежище, передает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката мужчины.

Новиков, как утверждает его защитник Араик Папикян, запросил убежище, так как опасается уголовного преследования в случае его экстрадиции в Беларусь.

Адвокат добавил, что его подзащитный выполнил все процессуальные требования законодательства Армении по ходатайству о политическом убежище.

Кроме того, защита белоруса будет подавать апелляцию на решение армянского суда, согласно которому Новикова арестовали на 40 суток для последующей выдачи в Беларусь.

Новикова задержали второго февраля при пересечении армяно-грузинской границы. Летом 2023 года в Беларуси на мужчину завели дело об уклонении от службы в армии (часть 1 статьи 435 УК РБ). В сентябре прошлого года мужчину объявили в межгосударственный розыск.

Белорус планировал переехать из Грузии в Болгарию, но визу не получил. Ему посоветовали получить необходимую визу на родине, но Новиков не поехал туда из-за риска быть арестованным. Вместо этого он поехал в соседнюю Армению, чтобы получить там визу, где и был задержан.

В 2022-2023 годах власти Армении задержали нескольких белорусских граждан. Все задержания, как уточняет "Радио Свобода", произошли на армяно-грузинской границе, когда белорусы пытались "обнулить" срок пребывания в Грузии, временно уехав в Армению.