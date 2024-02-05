Криминальные разборки в Ереване

Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва в машине в Ереване, сообщает армянский сайт криминальных новостей.

По данным издания, взрыв произошел после полуночи 8 февраля в машине, как только ее припарковали.

48-летний житель Еревана Карен Г. и 36-летний житель Лори Михаил М. были госпитализированы. Карен Г., не приходя в сознание, скончался в реанимации.

По признакам попытки убийства возбуждено уголовное дело. Внутри машины найдены следы крови и осколки гранаты.

По данным издания, Михаил М. был ранее судим, а Карен Г. проходил по делу об угрозе убийства.