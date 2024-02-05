Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает кампанию «Снизь сахар – продли жизнь!»

К кампании присоединился депутат Милли Меджлиса, заслуженный врач Рашад Махмудов. Он записал видеообращение к гражданам, в котором сообщил, что в Азербайджане ежедневное потребление сахара на душу населения в три раза превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), что приводит к возникновению различных заболеваний. Заслуженный врач призвал всех присоединиться к кампании, сократить количество потребляемого сахара и вести более здоровый и безопасный образ жизни.

Следует отметить, что кампания AQTA «Снизь сахар – продли жизнь!» проводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения и поощрения граждан к здоровому питанию, в том числе к потреблению сахара в соответствии с нормой.

Помимо увеличения числа участников кампании, AQTA еще больше расширяет проводимую в связи с этим пропагандистско-агитационную работу. Общественности представлены познавательная информация, буклеты и видеоролики. В различных теле- и радиопередачах проводятся обсуждения с участием специалистов агентства и Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов, а также врачей, экспертов, инженеров по питанию и диетологов.

С видеообращением депутата Рашада Махмудова в связи с присоединением к кампании «Снизь сахар – продли жизнь!» можно ознакомиться по ссылке ниже: