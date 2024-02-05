Президент России Владимир Путин сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

Отмечается, что Путин передал Алиеву поздравления с победой на президентских выборах, пожелал ему "успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания азербайджанского народа".

Алиев поблагодарил Путина за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что "отношения союзничества и стратегического партнерства будут и впредь развиваться в различных сферах, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества".