США и Британия вновь бьют по Йемену
Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по объектам хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
По меньшей мере трем авиаударам подвергся район порта Рас-Иса в провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Сведений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях телеканал не приводит.
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