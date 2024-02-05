США и Британия вновь бьют по Йемену

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по объектам хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По меньшей мере трем авиаударам подвергся район порта Рас-Иса в провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Сведений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях телеканал не приводит.