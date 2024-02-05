Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

«Поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием, желаю ему дальнейших успехов и плодотворной деятельности на благо азербайджанского народа.

Я высоко ценю взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран. Мы благодарны Азербайджану за гуманитарную и другую помощь в исторический период освободительной борьбы нашего государства.

Высоко оцениваю свои личные конструктивные и надежные отношения с президентом Алиевым, реализацию договоренностей и плодотворное взаимодействие между нашими командами. Уверен, что стратегические связи между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться», - сказано в публикации.