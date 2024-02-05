Седьмой миллиардер отказался от гражданства России

Согласно документам, которые он предоставил Forbes, Анисимов сделал это еще в сентябре 2022 года. Однако до сих пор об этом не было известно.

На текущий момент у бизнесмена, проживающего в Швейцарии, остается гражданство Доминики и Хорватии. Первое он приобрел еще в середине 1990-х за $60 тыс. Хорватский паспорт Анисимов получил в октябре 2003 года. Для этого ему пришлось вложить в недвижимость страны в общей сложности $11 млн. Деньги пошли в том числе на строительство спортивной базы в Хорватии на острове Корчула. Вплоть до начала войны в Украине на этой базе тренировались российские художественные гимнастки.

По данным Forbes, после отказа от российского гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании ООО «Большое Домодедово». Сам бизнесмен сообщил журналу, что никакими активами в России больше не владеет — свою бывшую компанию Coalco, а с ней и «Большое Домодедово» он передал менеджменту.

Согласно оценке Forbes, Анисимов владеет состоянием в $1,6 млрд. В основном это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов. Кроме того, у миллиардера есть бизнес в Казахстане и Африке. В 2022 году он занялся недвижимостью в ОАЭ.

От российского гражданства после вторжения России в Украину отказались многие бизнесмены, в том числе миллиардеры из списка Forbes. Первый из них — финансист Тимур Турлов. Основатель холдинга Freedom стал гражданином Казахстана летом 2022 года, чему предшествовал отказ от российского паспорта. Также от гражданства за последние два года отказались экс-глава «Тройки Диалог» Рубен Варданян, инвестор в технологический сектор Юрий Мильнер, создатель платежного сервиса Revolut Николай Сторонский, бывший банкир Олег Тиньков, а также основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров.

