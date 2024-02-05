КНДР ворует деньги на ядерную программу

Наблюдатели ООН за санкциями расследуют десятки предполагаемых кибератак Северной Кореи, которые принесли ей 3 млрд долларов на дальнейшее развитие программы создания ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

"КНДР продолжала нарушать санкции Совета Безопасности. Она продолжала разрабатывать ядерное оружие и производить расщепляющиеся ядерные материалы, хотя последнее известное ядерное испытание было проведено в 2017 году", - сообщила группа независимых наблюдателей за санкциями комитету Совета Безопасности, используя официальное название Северной Кореи.

По их данным, Пхеньян продолжил запуски баллистических ракет, вывел на орбиту спутник и пополнил свой арсенал "тактической атомной ударной подводной лодкой".

Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, давно запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. С 2006 года на нее распространяются санкции ООН, которые Совет неоднократно усиливал, пытаясь прекратить финансирование разработок оружия массового поражения (ОМП).

"Группа расследует 58 предполагаемых кибератак КНДР на связанные с криптовалютами компании в период с 2017 по 2023 год на сумму около 3 миллиардов долларов, которые, как сообщается, помогают финансировать разработку КНДР ОМУ", - пишут наблюдатели.