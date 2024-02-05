«Не заслуживает доверия»: Клинтон призывает Нетаньяху уйти

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в неправильном ведении войны между Израилем и ХАМАС и призвала к его отставке . Об этом информирует израильское издание «Детали».

«Нетаньяху должен уйти. Он не является надежным лидером. Нападение 7 октября случилось именно в его смену. Ему нужно уйти, если он будет препятствовать прекращению огня», — заявила Клинтон.

Отвечая на вопрос об отношениях президента США Джо Байдена с Нетаньяху, экс-первая леди ответила: «Думаю, Байден сделал все, что мог, он сразу же отреагировал на обоснованные опасения израильского народа после 7 октября, показал себя надежным союзником Израиля перед лицом террористической угрозы. Думаю, всем также очевидно, что Байден делает все возможное, чтобы повлиять на Нетаньяху».

«Посмотрите, что Россия сделала с Украиной: она разрушила больницы, школы, сровняла с землей целые города, похитила детей. Это ужасно. Когда есть агрессор, а агрессор – это ХАМАС 7 октября и Россия в феврале 2022 года, что вы делаете с агрессором? Вы должны остановить его», — заметила Клинтон.