Грузия предлагает площадку Азербайджану и Армении

Власти Грузии предприняли важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе и заинтересованы, чтобы Тбилиси стал площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил кандидат на пост министра иностранных дел Илия Дарчиашвили во время выступления в парламенте.

«С точки зрения содействия миру и стабильности в регионе, Грузия предприняла важный шаг с запуском инициативы мирного соседства. Мы готовы продолжать наше участие в этом направлении...

Мы хотим, чтобы Тбилиси в будущем стал для наших соседей местом, где они смогут обсуждать любые актуальные темы, которые будут способствовать формированию доверия между сторонами», – заявил Дарчиашвили.