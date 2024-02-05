Анкара ждет от Вашингтона положительного ответа

Власти Турции рассчитывают на положительное решение Конгресса США по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны республики.

«Мы не ожидаем каких-либо негативных моментов в вопросе поставок из США F-16», - приводит телекомпания слова представителя военного ведомства.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по истребителям. Он отмечал, что между Анкарой и Вашингтоном была предварительная договоренность, что США примут меры в вопросе продажи F-16 после того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции в НАТО. Законодательный орган одобрил ратификационный протокол в январе.