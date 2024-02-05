ЦИК России отказывает кандидатам

Центризбирком России по итогам проверки подписей в поддержку председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента. Это решение комиссия приняла 8 февраля.

Как сообщил член ЦИК Борис Эбзеев, по итогам проверки 14,965% подписей в поддержку Малинковича оказались в числе тех, которые признаны недействительными.

Также Центризбирком России по итогам проверки подписей в поддержку выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента в марте текущего года.

Член ЦИК Андрей Шутов отметил, что по итогам проверки отобранных подписей более 15% признаны недействительными.