Бывший судья на скамье подсудимых

На основании обращения граждан о неправомерных действиях должностных лиц Бардинского районного суда в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре совместно с Судебно-правовым советом было проведено расследование, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в получении судьей Бардинского районного суда Эльсуном Ахмедовым в качестве взятки крупной суммы денежных средств от членов семьи обвиняемого по статье 234.2 (незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) УК Азербайджана в обмен на назначение ему мягкого наказания.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Э.Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого, 8 февраля ему предъявили обвинение по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении судьи была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное расследование.