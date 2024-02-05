Захид Орудж и Гудрат Гасангулиев позвонили Ильхаму Алиеву

Председатель Партии народного фронта единого Азербайджана, кандидат на внеочередных президентских выборах Гудрат Гасангулиев позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что Гудрат Гасангулиев поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Ильхаму Алиеву также позвонил кандидат на внеочередных президентских выборах Захид Орудж. Поздравив главу государства с уверенной победой, Орудж отметил, что эти выборы сыграют очень важную роль в будущем Азербайджана.