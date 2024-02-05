Пашинян «сливает» Симоняна?

Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян метит в спикеры парламента, чем и можно объяснить громкий коррупционный скандал, в котором фигурирует невестка действующего главы Нацсобрания Алена Симоняна. Об этом заявил политолог Сурен Суренянц.

По его словам, эту информацию он получил от источников, близких к власти. Эксперт обратил внимание, что так или иначе громкие дела расследует Следственный комитет. А уголовное дело, касающееся Минэкономики, где оказалась замешана и родственница Алена Симоняна, подрывает его позиции внутри правящей команды.

Суренянц не исключает, что с одобрения премьера Кярамян и возглавляемое им ведомство якобы начнут «бить» по всем тем фигурам внутри команды, от которых Пашиняну «будет исходить угроза». Этого следует опасаться не только Симоняну, но и многим его коллегам, заявил политолог.

«Я знаю Никола Пашиняна 30 лет. Это человек, живущий фобиями. Он же видит громкие заголовки в прессе, читает, например, что у секретаря Совбеза Армена Григоряна непомерные амбиции, что он ведет игры с Западом. Он читает, что Ален Симонян страдает нарциссизмом. В итоге у Пашиняна возникают определенные опасения и страхи. И руками Кярамяна он начинает давить на своих потенциальных, как он считает, конкурентов», - рассуждает Суренянц.

Эксперт не исключил, что в ближайшее время общество увидит новые «маски-шоу» - очередные скандальные коррупционные разоблачения.