Как сообщает Haqqin.az, магазин находится на втором этаже торгово-развлекательного центра Ganjlik Mall.

В Баку открылся второй магазин всемирно известного модного бренда Calvin Klein.

Бренд Calvin Klein основан в 1968 году в США. Его главные отличительные черты – это fashion-прогрессивность и философия минимализма – именно они, а также джинсовые коллекции сделали марку мегапопулярной и востребованной.

Бренд специализируется на выпуске мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров и успешно развивается.

Отметим, что еще один магазин Calvin Klein находится на первом этаже торгово-развлекательного центра Park Bulvar.

Тел : +994 51 229 83 91;

Instagram: @baku_ck .