Израиль освобождает палестинцев

Израиль освободил 71 палестинца, в том числе 19 женщин, которые находились под арестом в секторе Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.

Задержанные выехали из региона через КПП «Карем Абу Салем» («Керем-Шалом») на границе с Египтом.

WAFA со ссылкой на Общество палестинских заключенных (PPS) отмечает, что около 8,8 тыс. палестинцев продолжают находиться в заключении на территории Западного берега реки Иордан и в Иерусалиме.