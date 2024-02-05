Израиль освобождает палестинцев
Израиль освободил 71 палестинца, в том числе 19 женщин, которые находились под арестом в секторе Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.
Задержанные выехали из региона через КПП «Карем Абу Салем» («Керем-Шалом») на границе с Египтом.
WAFA со ссылкой на Общество палестинских заключенных (PPS) отмечает, что около 8,8 тыс. палестинцев продолжают находиться в заключении на территории Западного берега реки Иордан и в Иерусалиме.
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