В Загатальском районе в селе Гёям автомобиль сбил трех школьников.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили haqqin.az, что 8 февраля около 13:00 автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился Эмин Ибрагимов, сбил трех несовершеннолетних (2013 г.р.). Двое из детей скончались, третий госпитализирован. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело.

В Шеки-Загатальском региональном управлении образования сообщили haqqin.az, что ученики 5-го класса средней школы села Гёям Загатальского района Ибрагимзаде Ибрагим, Исаев Рамазан и Пермадов Кямал по окончании уроков возвращались домой, когда их сбил автомобиль. Исаев и Пермадов погибли на месте ДТП. Ибрагимзаде в тяжелом состоянии помещен в реанимационное отделение Центральной районной больницы Загаталы.