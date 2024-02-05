Соратник Пашиняна: Конституция Армении нелегитимна

Мы видим, какие проблемы есть в нашей Конституции, а проблемы многочисленные. Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте 8 февраля депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Ваагн Алексанян.

«Первая из проблем – это легитимность Конституции, поскольку практически все в политическом поле Армении, за исключением тогдашних властей, всегда фиксировали, что конституционные референдумы проходили со множеством нарушений и потому ни при каких обстоятельствах Конституцию, принятую с такими изменениями, нельзя считать легитимной. Это уже проблема – мы живем по Конституции, которая нелегитимна. Вторая проблема – имеется необходимость изменения Конституции, изменения мышления, необходимо закрепить РА как абсолютную ценность», - сказал Алексанян.

На вопрос, связано ли изменение Конституции с удалением ссылки на Декларацию о независимости, депутат ответил: «Да, есть пункты, о которых мы говорим, в том числе ссылка на Декларацию независимости».

«Мы открыто говорим об этом с общественностью. Однозначно у Армении должна быть Конституция, служащая РА, а не написанная под диктовку империи, в условиях распада этой империи, чтобы заложить мины под Армению, чтобы, если однажды империя решит, что ей нужно воссоединиться, эти мины сработали. У меня сложилось впечатление, что имеются пункты, которые внедрены.

В Конституции написано, что Армения должна выполнять чаяния армянского народа. И пусть кто-нибудь объяснит мне, как Армения должна одновременно удовлетворять чаяния и российских армян, и американских армян? С точки зрения армянского государства должен ли быть знак равенства между чаяниями граждан Армении и чаяниями людей, которые являются нашими соотечественниками, но живут за пределами страны? Я считаю, что ставить знак равенства ненормально», - заключил депутат.