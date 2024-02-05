Беспилотник атаковал Белгород: есть пострадавший

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автобус в селе Новая Таволжанка Белгородской области, мужчина получил осколочные ранения ноги. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение", - проинформировал глава региона.