Суд не поверил отцеубийце Ибрагимову

Как сообщает корреспондент haqqin.az, инцидент произошел 8 января прошлого года в поселке Бузовна Хазарского района. Пьяный Ибрагимов поспорил со своим отцом Ибрагимом Ибрагимли и в ходе конфликта нанес ему ранения. Ибрагимли был госпитализирован, спустя четыре дня он скончался в больнице.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 41-летнего жителя Баку Азера Ибрагимова, обвиняемого в убийстве собственного отца.

Азер Ибрагимов был задержан и арестован Хазарским районным судом на 3 месяца. На суде Ибрагимов не согласился с предъявленными ему обвинениями. По его словам, отношения с отцом у него всегда были напряженными из-за того, что родитель применял насилие к членам семьи: «В день убийства отец позвонил мне и захотел увидеться. Я согласился. Мы сели, выпили, поговорили. В нетрезвом состоянии начали обсуждать темы, которых всегда старались избегать, напряжение, копившееся годами, прорвалось наружу. Разозлившись, я взял с кухни тесак и нанес себе травмы в область шеи».

По словам Ибрагимова, отец силой вырвал у него тесак и спрятал: «Затем я услышал шум снаружи. Выйдя, обнаружил отца лежащим в луже крови. Отнес его в баню, чтобы смыть кровь, вызвал скорую».

Обвиняемый утверждал, что отец получил травмы, упав с лестницы, и добавил, что не намеревался его убивать.

Суд, однако, в историю Азера Ибрагимова не поверил и приговорил его к 9 годам лишения свободы.