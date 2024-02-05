Канцлер Германии: «Нельзя допустить победы России в Украине»

Победа России станет не только концом Украины как свободного, демократического, независимого государства, но и радикально изменит Европу, а также нанесет удар по либеральному мировому порядку, пишет канцлер Германии.

Запад должен сделать все возможное, чтобы не допустить поражения Украины в противостоянии с Россией. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц написал в своей статье, опубликованной в The Wall Street Journal.

Пока что президент РФ Владимир Путин не достиг ни одной из своих военных целей, пишет глава правительства Германии. Это связано с героической борьбой украинского народа, но это также результат финансовой и военной поддержки Запада, добавляет Шольц.

«Долгосрочные последствия и издержки неспособности остановить агрессию Путина затмят любые инвестиции, которые мы делаем сейчас», — пишет канцлер Германии.

Чтобы не допустить поражения Украины, Шольц предлагает свой план действий, главными составляющими которого являются продолжение Западом поддержки Украины и укрепление обороны НАТО.

Он напоминает, что в начале февраля ЕС выделил Украине дополнительную финансовую помощь в 54 млрд долларов в течение следующих четырех лет: «Это должно быть дополнено военной помощью, и я призвал своих европейских коллег принять необходимые бюджетные решения», — пишет Шольц.

Что касается укрепления НАТО, то канцлер Германии пообещал разместить полноценную боевую бригаду в Литве, на восточном фланге Североатлантического альянса. «Чем быстрее Путин поймет, что Запад вовлечен в эту войну надолго, тем быстрее закончится война против Украины», — подчеркнул Шольц, добавив, что единственный способ достичь длительного мира — это сохранить поддержку, единство и решительность.