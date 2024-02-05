США «заставят» Европу заплатить

США могут «заставить» страны Евросоюза платить за американское оружие, которое Вашингтон будет отправлять Украине. Такой вариант продолжения поддержки Киева обсуждают в Белом доме на фоне проблем с согласованием финансового пакета для Украины на $61,4 млрд, пишет колумнист The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на источники в администрации президента.

Другой вариант предполагает комплексный обмен вооружениями с третьими странами для осуществления поставок оружия Украине. Обмен может выглядеть так же, как он в свое время был организован с Японией и Южной Кореей. Тогда эти страны, отказавшись напрямую поставлять оружие в зону военного конфликта, передали его Вашингтону. Тем самым они позволили США отправить в Украину вооружения из собственного арсенала.

Однако в американской администрации признают, что «на горизонте нет ничего, что могло бы сравниться с мощью новых ассигнований Конгресса», пишет Сангер. По его словам, аргумент о том, что Запад должен дать отпор России в Украине, чтобы не дать ей напасть на одну из стран НАТО, начинает терять свою убедительность в Конгрессе США.