Израиль может отказаться от ликвидации лидера ХАМАС, но есть условие

«Мы не возражаем, если Синвар уйдет подобно тому, как Ясир Арафат покинул Ливан. Мы позволим этому случиться, если всех заложников освободят», - приводит телеканал слова одного из советников премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Правительство Израиля обсуждает возможность изгнания, а не ликвидации лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара при условии освобождения всех заложников, находящихся в плену у ХАМАС в анклаве, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным одного из источников NBC News, власти Израиля с ноября 2023 года обсуждают идею изгнания Синвара и создания «дерадикализированного» органа управления сектором Газа.

Источники, приближенные к израильскому правительству, сообщили, что вариант изгнания «был лишь одним из ряда предложений, которые Израиль направил США» в рамках переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке. При этом советники израильского военного кабинета, принявшие участие в обсуждении возможного изгнания Синвара, признают, что «маловероятно, что тот когда-либо согласится на это».

NBC News отмечает, что изначально власти Израиля планировали ликвидировать Синвара и главу военного крыла ХАМАС Мохаммада Дейфа. По данным израильских официальных лиц, Синвар и Дейф на данный момент скрываются в туннелях под Хан-Юнисом и Рафахом.

В 1982 году израильская армия вторглась в Ливан и взяла в кольцо силы Организации освобождения Палестины (ООП), председателем которой был Ясир Арафат. При американском и европейском посредничестве Израиль и ООП достигли соглашения, благодаря чему Арафат и силы ООП покинули Бейрут, а Израиль обязался не продолжать военные действия в Ливане. После этого Арафат жил в изгнании в Тунисе.