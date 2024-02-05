И армия России закупила интернет от Илона Маска

Украинские военные сообщают, что армия РФ закупила терминалы спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX Илона Маска и использует их в Украине, передают украинские СМИ.

Оборудование якобы покупают через Дубай уже с активированными аккаунтами и работают с ним на украинских территориях.

В то же время украинские военные жалуются, что их интернет от Starlink стал очень медленный - буквально 0,3 мб/с.

По их словам, проблемы наблюдаются уже несколько месяцев, а в последнюю неделю особенно сильно. При этом никаких препятствий, чтобы "видеть небо", у оборудования нет.