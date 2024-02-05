Синоптики о «весеннем» феврале

В Азербайджане наблюдается не характерная для зимы теплая погода.

По словам директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедовой, под воздействием южных потоков в Баку и на Апшеронском полуострове фиксируется 23°, а в регионах – 22° тепла.

«Такие аномально теплые погодные условия наблюдались в феврале и в предыдущие годы. Так, температура воздуха в Баку и на Апшероне в 2023 году повышалась до 21° тепла, в 2021 году – до 22°, в 2020 году – до 25° тепла», - заметила Г.Мамедова.