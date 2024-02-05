Россия вновь предлагает «помощь» Азербайджану и Армении

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что целью Москвы в армяно-азербайджанской нормализации якобы является «оказание содействия Армении и Азербайджану в выходе на устойчивую траекторию примирения и мирного взаимодействия».

«Роль России в армяно-азербайджанском урегулировании безальтернативна, эта роль велика и уникальна. Прежде всего, роль президента РФ Владимира Путина. Наша сегодняшняя задача — помочь нашим партнерам, Армении и Азербайджану, выйти на устойчивую траекторию примирения и мирного взаимодействия. С тем, чтобы ситуация в регионе была устойчивой, стабильной», - сказал Галузин в интервью телеканалу «Россия 24».

Галузин, заявил, что Россия предлагает Баку и Еревану «консультативные услуги в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы, так как у Москвы имеются топографические материалы».

«Что касается мирного процесса, подписания мирного договора, то здесь РФ активно продолжает помогать в обсуждении всего комплекса вопросов. Мы (РФ) всегда готовы предоставить свою площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору.

Надеемся, что в Ереване возобладает понимание того, что именно реализация трехсторонних договоренностей - это самый надежный путь к армяно-азербайджанской нормализации, а не усилия по задействованию внерегиональных игроков, прежде всего США и Евросоюза, деятельность которых направлена не на содействие нормализации, а на то, чтобы выдавить РФ из этого процесса, сломать сложившийся баланс сил на Южном Кавказе и, таким образом, создать еще один очаг нестабильности по соседству с РФ», - добавил он.