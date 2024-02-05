Жеребьевка футбольной Лиги наций: Азербайджан в ожидании соперников

В одну группу с Арменией мы тоже не попадем, так как УЕФА разводит сборные и клубы двух стран.

Сборная Азербайджана вновь будет выступать в лиге «С», где сыграют 16 команд. Согласно результатам предыдущей Лиги наций, Азербайджан при жеребьевке будет во 2-й корзине вместе с Косово, Болгарией и Фарерскими островами . Таким образом, с этими командами мы соперничать не будем.

Во Францию от АФФА отправилась большая делегация, в которую вошли вице-президенты Эльшад Насиров и Вагиф Садыхов, генеральный секретарь Сархан Гаджиев, тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов, глава Департамента прессы и связей с общественностью Эльнур Мамедли и протоколист Исполкома АФФА Орхан Ахмедов

Матчи группового этапа пройдут в октябре и ноябре этого года. Победители своих групп в лиге «С» автоматически поднимутся в лигу «B». Команды, занявшие 2-е места в лиге «С», сыграют с третьими командами лиги «B» в борьбе за повышение в классе. Две команды с худшими показателями среди занявших четвертые места в лиге «С» опустятся в лигу «D», а две команды с лучшими показателями сыграют в плей-офф со сборными, занявшими 2-е места в лиге «D». Матчи плей-офф пройдут в марте 2025 года.

Всего в предстоящем розыгрыше примут участие 54 команды. По его итогам четыре лучшие сборные из тех, что не прошли прямой отбор на чемпионат мира-2026, получат право сыграть в стыковых матчах за выход на мундиаль. Увы, команды лиги «С» не имеют даже теоретических шансов оказаться в стыках за право попасть на ЧМ-2026.

Это будет уже четвертый турнир Лиги наций. В трех предыдущих сборная Азербайджана дважды занимала 2-е места (в лиге «D» в 2018 году и лиге «С» в 2022-м), один раз – 3-е (в лиге «С» в 2020-м). Лучший результат по количеству очков – 10. Столько мы набрали в 2022 году в группе с Казахстаном, Словакией и Беларусью.

Состав корзин в других лигах

Лига «A»

Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция

Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Лига «B»

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига «D»

Корзина 1: Литва или Гибралтар, Молдова

Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.