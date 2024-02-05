Бывшая церковь Хора времён Римской империи откроется в качестве мечети 23 февраля в соответствии с указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Историческое здание, известное как церковь Христа Спасителя в Полях в византийскую эпоху и мечеть Карие в эпоху османскую, было преобразовано в музей в 1945 году, после смерти Ататюрка. Решением суда в 2019 году здание было лишено статуса музея, что открыло путь к возвращению статуса мечети в 2020 году. Открытие мечети пришлось отложить из-за реставрационных работ.

Строительство религиозного объекта датируется 4 веком в эпоху правления римского императора Константина Великого, а свой нынешний вид здание приобрело в византийскую эпоху, в 11–12 веках. Церковь была переоборудована в мечеть во время правления султана Баязида II. Мозаики и фрески были покрыты слоем штукатурки.

Ранее МИД Греции осудил планы Турции по возвращению историческому объекту статуса мечети.