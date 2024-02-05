Китай не поддержал Россию в «банановой войне»

Китай станет новым рынком сбыта для бананов из Эквадора, которые с начала февраля больше не поставляются в Россию.

Экспорт эквадорских бананов в КНР в ближайшие пять лет планируется нарастить в 1,5 раза, сообщила в четверг Ассоциация экспортеров бананов Эквадора (AEBE) в соцсети X.

Как отмечает ассоциация, открытие китайского рынка для производителей бананов стало возможным благодаря вступлению в силу соглашения о свободной торговле, которое накануне одобрила Национальная ассамблея страны. Потенциальными потребителями станут 1,4 млрд китайских жителей, подчеркивает AEBE.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, сославшись на выявление опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. Россия остановит экспорт от компаний: Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano.

Решение было принято вскоре после того, как власти Эквадора объявили о намерении передать США военную технику российского производства, которая впоследствии может быть направлена украинской армии. Такая позиция Эквадора «опрометчива и является результатом давления заинтересованных лиц», возмущалась представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа назвал российскую позицию не совсем адекватной, отметив, что в Эквадоре сейчас проходят масштабные беспорядки. Он также указал на то, что США формально получат не военную технику, а «металлолом», который можно передавать в рамках международных соглашений. В стране есть вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».

Вместо эквадорских бананов, которые Россия закупала с советских времен, импортируя пятую часть производства этих фруктов в стране, Россельхознадзор одобрил поставки бананов из Индии. Первая партия поступила в Россию в январе, и в феврале ожидаются дополнительные поставки, сообщили в начале недели в ведомстве. В пресс-службе Россельхознадздора также отметили, что решение открыть российский рынок для индийских бананов было принято после долгих переговоров, и объемы поставок будут наращиваться.