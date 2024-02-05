На туркменских свадьбах будет звучать только один исполнитель

Власти в западных областях Туркменистана заставляют включать на свадебных церемониях песни экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, а также запрещают ставить в плейлисты иностранную музыку, сообщает туркменская служба «Радио Свобода».

Официального распоряжения об этом нет. По словам источников Азатлыка, приказы передаются устно при подаче заявления в ЗАГС. Также о новых правилах сообщили владельцам и сотрудникам мест для проведения свадеб, ресторанов и банкетных залов.

«Владельцы ресторанов следят за тем, чтобы не менее 80% песен были на туркменском языке. Песни Бердымухамедова, каждую продолжительностью по семь минут, диджей обязан был проиграть дважды», – сообщают источники.

Эти правила касаются и тех свадеб, где супруги не являются этническими туркменами.