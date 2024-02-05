Зеленский о причинах увольнения Залужного… и назначения Сырского обновлено 21:11
ВСУ не смогли добиться успеха «на земле» в войне против России в прошлом году. Украинской армии нужны изменения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, объясняя причины увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Первый год - выстояли. Начали возвращать свое. Доказали миру, что Россия может проигрывать. Второй год этой войны - мы выиграли Черное море. Выиграли зиму. Доказали, что можем восстановить контроль над украинским небом. Но, к сожалению, не смогли достичь целей нашего государства на земле", - сказал он.
Зеленский отметил, что сейчас есть "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта и сложности в боях в Донецкой области. Это повлияло на общее настроение украинцев.
"Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не потерял веры в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его - наша обязанность. Этот год должен стать временем Украины -временем, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что украинское государство, украинская армия способны побеждать", - сказал он.
По словам президента, он откровенно поговорил с Залужным о необходимости "срочных изменений" в армии.
Откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений.
"Это не про фамилии. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, видящий фронт, понимает, какие решения нужны. Существенно большая технологичность действий армии. Перезагрузка генералитета. Штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же, как солдаты на "нуле"," - сказал президент.
*** 20:41
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назначил новым главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале намекнул на отставку главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного.
"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления - именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Обязательно одержим победу! Слава Украине!", говорится в публикации.
Залужный уже опубликовал сообщение о встрече с Зеленским:
«Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины».
В то же время депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявляет, что Залужный уволен с поста главкома ВСУ.
Ранее сообщалось, что Залужный будет отправлен в отставку вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Шапталой. Также появлялась информация о том, что главком ВСУ получит пост посла в Лондоне.
До этого украинские СМИ писали, что главком ВСУ Валерий Залужный может быть освобожден от занимаемой должности. По их данным, договоренность об этом якобы была достигнута в ходе встречи Залужного с президентом Владимиром Зеленским.
При этом сообщалось, что Зеленский ясно дал понять Залужному, что независимо от того, примет он эту новую роль или нет, его уволят. Источники также добавили, что Зеленский пока повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ.