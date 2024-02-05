ВСУ не смогли добиться успеха «на земле» в войне против России в прошлом году. Украинской армии нужны изменения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, объясняя причины увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Первый год - выстояли. Начали возвращать свое. Доказали миру, что Россия может проигрывать. Второй год этой войны - мы выиграли Черное море. Выиграли зиму. Доказали, что можем восстановить контроль над украинским небом. Но, к сожалению, не смогли достичь целей нашего государства на земле", - сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас есть "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта и сложности в боях в Донецкой области. Это повлияло на общее настроение украинцев.

"Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не потерял веры в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его - наша обязанность. Этот год должен стать временем Украины -временем, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что украинское государство, украинская армия способны побеждать", - сказал он.

По словам президента, он откровенно поговорил с Залужным о необходимости "срочных изменений" в армии.

Откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений.

"Это не про фамилии. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, видящий фронт, понимает, какие решения нужны. Существенно большая технологичность действий армии. Перезагрузка генералитета. Штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же, как солдаты на "нуле"," - сказал президент.