Россия и Украина обменялись пленными

Министерство обороны РФ заявило, что в четверг в результате переговоров из украинского плена возвращены 100 российских военнослужащих.

«Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что «посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты».

О предыдущем обмене пленными Минобороны РФ сообщало 31 января. Тогда из российского плена вернулись 195 украинских военнослужащих, столько же было передано взамен. Тогда так же сообщалось о «посредническом гуманитарном участии ОАЭ».