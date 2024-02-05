Израиль мощно ударил по командирам «Хезболлы» ВИДЕО
Как сообщают ливанские источники, пару часов назад Израиль нанес удар по автомобилю в Набатии на юге Ливана.
Сообщается о ликвидированных боевиках «Хезболлы», в частности, об одном из полевых командиров, который причастен к обстрелу Кирьят-Шмоны в Израиле.
Отмечается, что один из погибших - Аббас ад-Даббс, высокопоставленный сотрудник системы ПВО «Хезболлы». Ад-Даббс также помогал в прошлом в строительстве иранской системы ПВО в Сирии.
February 8, 2024
February 8, 2024
February 8, 2024
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