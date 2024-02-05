Как сообщают ливанские источники, пару часов назад Израиль нанес удар по автомобилю в Набатии на юге Ливана.

Сообщается о ликвидированных боевиках «Хезболлы», в частности, об одном из полевых командиров, который причастен к обстрелу Кирьят-Шмоны в Израиле.

Отмечается, что один из погибших - Аббас ад-Даббс, высокопоставленный сотрудник системы ПВО «Хезболлы». Ад-Даббс также помогал в прошлом в строительстве иранской системы ПВО в Сирии.