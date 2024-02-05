«Хазри» стал единоличным лидером Баскетбольной лиги Азербайджана ФОТО, ВИДЕО
Команда «Хазри» стала единоличным лидером Баскетбольной лиги Азербайджана.
Сегодня в рамках 14-го тура бакинцы обыграли «Шеки» со счетом 94:85.
Теперь у «Хазри» 26 очков, и он на очко опережает чемпиона страны «Сабах», который вчера неожиданно проиграл «Нефтчи» - 87:101.
Турнирное положение:
1. «Хазри» - 26 очков (14 матчей)
2. «Сабах» - 25 (14)
3. «Нефтчи» - 24 (14)
4. «НТД-ИНДИГО» - 23 (13)
5. «Хырдалан» - 21 (13)
6. «Серхедчи» - 18 (13)
7. «Джалилабад» - 18 (13)
8. «Гянджа» - 16 (13)
9. «Сумгаит» - 16 (13)
10. «Шеки» - 14 (14).