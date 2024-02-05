«Карабах» и «Зиря» вышли в полуфинал Кубка Азербайджана

«Карабах» после разгромной победы со счетом 7:1 в первом матче с «Сабахом» сегодня в мало что решающей игре уступил со счетом 3:4 и оформил путевку в полуфинал.

В другом матче дня «Зиря» разгромила «Сабаил» - 3:0. Общий счет противостояния – 5:1 в пользу «Зиря».

Завтра состоятся еще два ответных четвертьфинала: «Габала» - «Араз-Нахчыван» (первый матч – 1:1) и «Нефтчи» - «Сумгаит» (3:2).