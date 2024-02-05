Саакашвили поздравляет Ильхама-Победителя

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремное заключение, из тюремной камеры направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

«Поздравляю с победой Ильхама Алиева.

Никто, никогда не делал для Азербайджана столько, сколько сделал для этой страны президент Ильхам Алиев.

В историю он войдёт как Ильхам Победитель, а годы его президентства останутся как золотая эпоха в истории Азербайджана», - говорится в письме.